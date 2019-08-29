У берегов Японии зафиксировано мощное землетрясение

Главное метеорологическое управление Японии сообщило, что в акватории Тихого океана к северу от острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 6,1.

Очаг сейсмического события залегал на глубине 10 километров, передает РИА Новости. Подземные толчки, максимальная сила которых составила три балла по японской семибалльной шкале, ощущались в пяти префектурах.

Угрозы цунами нет. О жертвах и разрушениях пока не сообщается.