Паводок: в Приморье введен режим ЧС

В связи со сложившейся паводковой обстановкой губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял решение о введении во всем регионе краевой режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Ранее в Приморском крае двое суток не прекращались сильные дожди, вызвавшие затопления некоторых улиц и сход селевых потоков во Владивостоке, подтопления прилегающей к аэропорту территории и домов в Надеждинском районе, а также локальные отключения электричества, сообщает ТАСС. По данным Приморского гидрометцентра, к среде, 28 августа, в крае выпало три месячных нормы осадков.