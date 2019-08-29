На Украине начинает работу новая Рада

Верховная Рада девятого созыва соберется в четверг на свое первое заседание. Депутаты примут присягу, получат удостоверения, депутатские значки и карточки для голосования. Кроме того, парламентарии должны сформировать президиум. Его состав был утвержден накануне. Затем премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявит о сложении полномочий Кабинетом министров перед новой Верховной Радой.

Большинство в новой Раде будет состоять из представителей президентской партии "Слуга народа". На выборах 21 июля она получила 254 мандата и не нуждается в коалиции с другими фракциями. Для принятия законопроектов в Раде требуется простое большинство — 226 голосов, сообщает телеканал "Россия 24".