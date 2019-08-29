Дональда Трампа обвиняют в коррупции

Демократы в Юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США начнут расследование планов президента провести следующий саммит G7 на его курорте во Флориде. Об этом говорится в заявлении председателя комитета Джерролда Надлера.

По его словам, это приведет к конфликту интересов — президент США получит личную материальную выгоду от того, что иностранные государства будут оплачивать размещение своих делегаций. Также, в этом случае прибыль от федерального правительства и властей штата смогут получить и принадлежащие главе Белого дома компании.

Трамп уже не в первый раз использует свои владения для приема зарубежных высокопоставленных гостей, сообщает телеканал "Россия 24". Ранее он использовал свое имение во Флориде Мар-а-Лаго для приема председателя КНР Си Цзиньпина.