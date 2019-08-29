Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
29 августа 201907:12

Шивелуч выбросил гигантский столб пепла

ИВиС ДВО РАН/ТАСС

На камчатском вулкане Шивелуч произошел выброс пепла на высоту до 10 километров над уровнем моря. В настоящее время пепловый шлейф перемешается в северном направлении.

Сейчас на вулкане наблюдается продолжение роста лавового купола, сильная дымная активность и сход раскаленных лавин. Шивелучу присвоен повышенный — оранжевый — код опасности для авиации, так как пепел в виде частиц диаметром до 2 миллиметров, попадая в механизмы самолетов, способен вывести их из строя, передает ТАСС.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки, высота которого составляет 3283 метра. Он расположен в 50 километрах от поселка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Сейчас

08:00

В Подмосковье нашли плантацию конопли

07:12

Шивелуч выбросил гигантский столб пепла

04:51

Паводок: в Приморье введен режим ЧС

04:24

У берегов Японии зафиксировано мощное землетрясение

03:04

Российские истребители могут стать альтернативой F-35 для ВВС Турции

02:30

Аэропорт в Саудовской Аравии атакован хуситами

01:16

В штате Флорида введен режим ЧС

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Вышинский продолжит борьбу за освобождение

Вышинский продолжит борьбу за освобождение

10 часов назад
Российские истребители могут стать альтернативой F-35 для ВВС Турции

Российские истребители могут стать альтернативой F-35 для ВВС Турции

5 часов назад
Паводок: в Приморье введен режим ЧС

Паводок: в Приморье введен режим ЧС

3 часа назад
Великобританию охватили протесты

Великобританию охватили протесты

7 часов назад
На Украине начинает работу новая Рада

На Украине начинает работу новая Рада

2 часа назад
Девять жителей Иркутской области награждены за спасение людей от паводка

Девять жителей Иркутской области награждены за спасение людей от паводка

7 часов назад
Экзотическая инфекция в России: как обезопасить себя от лихорадки Западного Нила

Экзотическая инфекция в России: как обезопасить себя от лихорадки Западного Нила

12 часов назад
Президент Бразилии умерил пыл в социальных сетях после замечания Макрона

Президент Бразилии умерил пыл в социальных сетях после замечания Макрона

7 часов назад
Су-57 вошел в плоский штопор. Видео

Су-57 вошел в плоский штопор. Видео

10 часов назад
Александр Беглов пообещал помощь питерским дачникам

Александр Беглов пообещал помощь питерским дачникам

7 часов назад
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

10 часов назад
В Москве сорвали спектакль о геях

В Москве сорвали спектакль о геях

9 часов назад
Юные иркутяне вернулись из Монголии, где провели летний отдых

Юные иркутяне вернулись из Монголии, где провели летний отдых

2 часа назад
Климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе

Климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе

11 часов назад
В Италии ожидают второго извержения вулкана Стромболи

В Италии ожидают второго извержения вулкана Стромболи

2 часа назад
Убили ради органов: в частной зарубежной клинике умерла 16-летняя россиянка

Убили ради органов: в частной зарубежной клинике умерла 16-летняя россиянка

13 часов назад
Нужна помощь: Максима Дутова спасут лекарства и перевязочные материалы

Нужна помощь: Максима Дутова спасут лекарства и перевязочные материалы

26.08.2019 09:05
Дональда Трампа обвиняют в коррупции

Дональда Трампа обвиняют в коррупции

2 часа назад
Новое правительство Италии сформирует прежний премьер

Новое правительство Италии сформирует прежний премьер

10 часов назад
Пластических хирургов будут готовить по новым стандартам: кому можно доверить свое лицо

Пластических хирургов будут готовить по новым стандартам: кому можно доверить свое лицо

10 часов назад
Не джазом единым: Коктебель принимает мощный фестиваль рэпа

Не джазом единым: Коктебель принимает мощный фестиваль рэпа

11 часов назад
Какая школьная форма может быть опасна для детского здоровья

Какая школьная форма может быть опасна для детского здоровья

11 часов назад
"Настоящий мужик": коллеги Вышинского восхищаются мужеством журналиста

"Настоящий мужик": коллеги Вышинского восхищаются мужеством журналиста

11 часов назад
Черные списки авиадебоширов: секс в туалете и метание квашеной капусты

Черные списки авиадебоширов: секс в туалете и метание квашеной капусты

13 часов назад
В Анапе арестовали полицейских, подозреваемых в изнасиловании спортсменки

В Анапе арестовали полицейских, подозреваемых в изнасиловании спортсменки

13 часов назад
Хайп сенаторов США на обмане и обидах

Хайп сенаторов США на обмане и обидах

13 часов назад
В Подмосковье зафиксировано аномальное число змей

В Подмосковье зафиксировано аномальное число змей

13 часов назад
Художница порезала лицо маленькому мальчику в центре Тбилиси

Художница порезала лицо маленькому мальчику в центре Тбилиси

14 часов назад
Не так просто: тату-иглы таят в себе опасность

Не так просто: тату-иглы таят в себе опасность

14 часов назад
Девочка, пострадавшая в турецком отеле, умерла в больнице

Девочка, пострадавшая в турецком отеле, умерла в больнице

15 часов назад
В офисном приложении со 100 млн загрузок нашли "закладку"

В офисном приложении со 100 млн загрузок нашли "закладку"

15 часов назад
Гиперзвуковой BrahMos появится через 7-8 лет

Гиперзвуковой BrahMos появится через 7-8 лет

15 часов назад
В Перу нашли тела более 200 детей, которых принесли в жертву

В Перу нашли тела более 200 детей, которых принесли в жертву

15 часов назад
Москвич зверски убил любовницу и попытался отрезать себе половые органы

Москвич зверски убил любовницу и попытался отрезать себе половые органы

16 часов назад
В польской игре показали проникновение на Чернобыльскую АЭС

В польской игре показали проникновение на Чернобыльскую АЭС

16 часов назад
Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения

Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения

16 часов назад
Николай Дроздов и другие звезды прочитают стихи о Москве в Одноклассниках

Николай Дроздов и другие звезды прочитают стихи о Москве в Одноклассниках

18 часов назад
Виторган родил правнукам двоюродную бабушку

Виторган родил правнукам двоюродную бабушку

19 часов назад
Чернее некуда: новый BMW X6 окрасили в самый черный цвет в природе

Чернее некуда: новый BMW X6 окрасили в самый черный цвет в природе

20 часов назад
Forbes назвал самые богатые семьи России

Forbes назвал самые богатые семьи России

20 часов назад
Оптимисты или пессимисты? Кто живет дольше?

Оптимисты или пессимисты? Кто живет дольше?

20 часов назад
Украинцы ломятся в Крым

Украинцы ломятся в Крым

21 час назад
Докатились: тольяттинский автогигант снизит производство из-за проблем на рынке

Докатились: тольяттинский автогигант снизит производство из-за проблем на рынке

21 час назад
Дом музыки отметит День города под звуки волынки и джаза

Дом музыки отметит День города под звуки волынки и джаза

26.08.2019 14:39

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку