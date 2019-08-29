Семь человек погибли во время футбольного матча на юге Марокко

Из-за продолжительных ливней, река, около которой находилось футбольное поле, вышла из берегов. В попытке спастись от надвигающейся воды, несколько человек залезли на крышу раздевалки, их вместе с самим зданием снес сильный поток.

Среди жертв стихии — 17-летний мальчик и шесть пожилых мужчин, сообщает телеканал "Россия 24".