Археологи нашли в центре Москвы старинный крест

Во время раскопок в районе Китайгородского проезда недалеко от парка "Зарядье" столичные археологи нашли деревянный нательный крест конца XVII — начала XVIII веков с изображением Сергия Радонежского.

Преподобный Сергий Радонежский – один из наиболее почитаемых русской Православной церковью святых. Именно он благословил московского князя Дмитрия Донского перед Куликовской битвой, победа в которой положила начало освобождению Руси от монголо-татарского ига.

Длина находки, обнаруженной в очень хорошем состоянии, – около 9 сантиметров. В старину деревянные нательные кресты были широко очень распространены в Москве, однако их редко удается найти во время раскопок, так как дерево плохо сохраняется в грунте. После реставрации артефакт передадут в фонды одного из столичных музеев.