Шахматы. Карякин стал третьим на турнире в Сент-Луисе

Российский гроссмейстер Сергей Карякин занял третье место на Кубке Синкфилда по шахматам, который проходит в американском Сент-Луисе. В партии заключительного тура россиянин сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной.



Третью строчку Карякин разделил с представителем Индии Вишванатаном Анандом, который завершил турнир также ничьей против Хикару Накамуры из США. Как итог, Карякин и Ананд набрали по шесть очков и заработали по 35 тысяч долларов.



Ещё один российский гроссмейстер Ян Непомнящий завершил турнир поражением от голландца Аниша Гири. Норвежец Магнус Карлсен обыграл француза Максима Вашье-Лаграва, а партии между китайцем Дин Лижэнем и азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, американцем Уэсли Со и представителем Армении Левоном Ароняном завершились ничьими.



Победитель же определится на тай-брейке в партии между Карлсеном и Лижэнем, которые в таблице набрали по 6,5 баллов. 29 августа оба шахматиста сыграют партии по блицу и рапиду.