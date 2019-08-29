Новак Джокович вышел в третий круг US Open

В Нью-Йорке продолжается заключительный турнир сезон "Большого шлема" – Открытый чемпионат США по теннису. В третий соревновательный день первая ракетка мира Новак Джокович обеспечил себе место в третьем круге US Open.

В матче второго круга Джокович в трех сетах одержал победу над аргентинским теннисистом Хуаном Игнасио Лондеро. Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:3), 6:1. Соперники провели на корте с хард-покрытием 2 часа 12 минут.

Отметим, что для Джоковича эта победа на Открытом чемпионате США стала 71-й за всю его историю выступлений в профессиональном туре. По данному показателю он догнал американца Пита Сампраса. Первую строчку с 98 победами продолжает удерживать Джимми Коннорс.

В третьем круге соперником Джоковича станет либо его соотечественник Душан Лайович, либо представитель США Денис Кудла.