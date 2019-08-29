Президент подписал указ о переносе полпредства ДФО из Хабаровска во Владивосток

Глава государства Владимир Путин подписал указ о переносе аппарата полномочного представительства президента в Дальневосточном федеральном округе из Хабаровска во Владивосток. Постановление вступило в силу в день введения в регионе режима ЧС.

Как следует из указа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации, полпредство ДФО, включая чиновников и руководство должны изменить адрес работы. Теперь отдел будет размещен в кампусе ДВФУ во Владивостоке. Документ вступил в законную силу с момента его подписания. Об этом сообщает ГТРК "Владивосток".