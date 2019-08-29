В больницы Нижнего Тагила едет комиссия Минздрава

Две больницы Нижнего Тагила, откуда увольнялись хирурги, ждет масштабная финансовая проверка. В ходе нее будет установлено, как распределялся фонд стимулирования, зарплаты и как все это совмещалось с нагрузкой врачей. За выявленные нарушения руководителей лечебных учреждений ждет персональная ответственность. В четверг в городе начинает работы комиссия Минздрава, передает телеканал "Россия 24".

На время проверки главные врачи двух больниц Нижнего Тагила — центральной городской больницы N1 и Демидовской больницы отстранены от работы.

Как сообщалось, шестеро хирургов Нижнетагильской горбольницы N1 на прошлой неделе подали заявление об увольнении, до этого уволились трое из Демидовской горбольницы. Они жаловались на низкую зарплату и непомерную нагрузку.

Позже стало известно, что пять хирургов в Нижнем Тагиле забрали заявление об увольнении после разъяснительной беседы, им выплатят за нагрузки и в будущем снимут эту нагрузку.