Стихия обрушила на улицы Владивостока тонны мусора. Дождь продолжает идти уже вторые сутки, сообщает ГТРК "Владивосток".

Дороги размывают потоки воды, смешанные с камнями. Расчистка улиц, вывоз упавших деревьев идет круглосуточно. Работает несколько десятков "коммунальщиков". Особую опасность представляют места, где произошел сход грунта. Как рассказал мастер МУП Алексей Мартов, таких участков много в Первомайском районе города. Иногда техника не помогает, приходится вести расчистку вручную.

Некоторые участки улиц и пригородных территорий буквально потонули в воде. Как известно, накануне во Владивостоке был введен режим ЧС. Синоптики пока не радуют прогнозами. Дождь с сильным ветром продолжится. Жителям рекомендуют быть внимательными и осторожными.

Мэр города Олег Гуменюк постоянно находится на связи с коммунальными службами, работающими во всех районах Владивостока. В эти дни он побывал в местах особо серьезных разрушений. И сегодня в связи с непогодой и непрекращающимися осадками губернатор края Олег Кожемяко объявил о введении в Приморье режима чрезвычайной ситуации.