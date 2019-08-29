Гонщица погибла в попытке разогнаться до 996 км/ч

Американская гонщица Джесси Комбс погибла при попытке установить новый рекорд скорости. Спортсменка пыталась разогнать свой реактивный автомобиль до 996 километров в час. Инцидент произошел в пустыне Алворда, которая находится в штате Орегон.

36-летняя американка ранее дважды обновляла мировой рекорд скорости среди женщин. Сначала в 2013 году она успешно побила рекорд, который держался 48 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на Autoblog. Он равнялся 632 км/ч. Позже, в 2016 году, Комбс установила новое достижение – 769 км/ч.

Но новый рекорд в 996 км/ч ей не дался. Во вторник, 27 августа, автомобиль с гонщицей разбился.