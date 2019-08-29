Пермский двигатель ПД-14 представили на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском

Пермский авиационный двигатель ПД-14 оценили гости и участники Международного авиакосмического салона в Жуковском. Макет представили сразу в двух вариантах — в рамках экспозиции и непосредственно под крылом новой летающей лаборатории на базе Ил-76. О том, как встречали творение пермских авиаконструкторов, рассказал ГТРК "Пермь" начальник пресс-службы "Авиадвигателя" Виктор Осипов.

Полноразмерный макет ПД-14 — главный экспонат экспозиции Объединённой двигателестроительной корпорации. Он является примером типовой конструкции нового поколения российских двигателей для пассажирской авиации. Напомним, в октябре 2018 года ПД-14 прошел сертификацию Федерального агентства воздушного транспорта. Таким образом, было подтверждено соответствие авиадвигателя требованиям к летной годности и его готовность к установке на лайнеры типа МС-21.

Боевой ПД-14 встретил посетителей авиасалона на крыле Ил-76. При испытательных полетах этот уникальный стенд дает возможность в режиме реального времени контролировать 2 тысячи параметров двигателя одновременно на земле и на борту крылатой машины. Эксперты дали высокую оценку представленным материалам испытательной установки для тестирования систем смазки и трансмиссии газотурбинных двигателей различного назначения. По словам специалистов, построенный пермяками стенд позволяет исследовать любой газотурбинный двигатель даже в экстремальных условиях.

Также на международном авиасалоне представили виртуальный зал Пермского краеведческого музея. Гости увидели 3D-модели пермских авиадвигателей, электростанций и газотурбинных установок для транспорта природного газа. "Этот музей уникален тем, что в нем любой желающий сможет самостоятельно собрать и разобрать авиационный двигатель. Мы считаем, что первое знакомство с самым сложным инженерным продуктом в истории человечества должно проходить именно таким образом", — отметил начальник пресс-службы АО "ОДК-Авиадвигатель" Виктор Осипов.

По многолетней традиции, очередной авиасалон посетит и молодежная делегация пермского конструкторского бюро. Более пятидесяти юных выпускников-специалистов Пермского национального исследовательского политехнического университета этого года, а также лучших студентов уже прибыли в Москву. Как отмечает руководство пермского Конструкторского бюро, посещение подобных выставок дает начинающему конструктору уникальную возможность для расширения профессионального кругозора. Будущие эксперты в своей области смогут познакомиться с самыми современными образцами техники и, что называется, из первых рук узнать о последних тенденциях в развитии мирового авиапрома.