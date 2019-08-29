СКР обвинил украинского командира в обстреле мирного населения

Российские следователи собрали доказательства о причастности командира 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Валерия Гудзя к обстрелам мирного населения в Донбассе. Расследование ведется в рамках ранее возбужденного уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны.

Как удалось установить правоохранительным органам, в июне-июле 2019 года Гудзь вместе с другими военнослужащими участвовал в обстреле гражданских объектов из тяжелых видов оружия. В результате были ранены не менее четырех мирных жителей.

Обвинения украинскому командиру предъявлены заочно. Следователи продолжают устанавливать других должностных лиц командующего состава ВС Украины, причастных к совершению аналогичных преступлений, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.