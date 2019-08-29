За несколько минут до убийства жена депутата переписывалась с другом

Елена Зарипова за несколько минут до смерти переписывалась со своим другом Антоном из Новосибирска. В убийстве 32-летней женщины обвиняется ее муж челябинский депутат Азат Зарипов.

В интервью порталу 74.ru молодой человек рассказал, что они познакомились в апреле. Он общался с Еленой только через интернет, вживую ее никогда не видел, "первый раз увидел ее на похоронах в гробу". Елена неоднократно жаловалась ему на мужа. По ее словам, он всегда был злой, угрожал перерезать всю семью.



Молодой человек предоставил сайту свою переписку с Еленой. В ней она сообщает ему, что муж пил в гараже с другом, а сейчас возвращается домой. "Уснул бы в машине", — пишет она. "Бухой за рулем и с оружием?" – утоняет Антон. "Да", — отвечает Елена. Последнее сообщение от нее было: "Малыш, у меня в голове плохие мысли".

По словам Антона, он чувствует за собой вину в смерти Лены. "По идее, когда она его увидела с оружием, ей надо было брать детей и бежать из дома к соседям", — говорит он.

Убийство было совершено в ночь на 21 августа. По версии следствия, во время ссоры депутат приставил ружье к животу Елены, но она его отодвинула, и выстрел попал в ногу. Тогда он выстрелил второй раз. Все произошло на глазах старшего сына Елены от первого брака.

Причем следователям Зарипов рассказал, что прекрасно понимал, что совершал убийство в присутствии детей. "Изначально желал ей смерти, этого и добился", — сказал он. Также он признался, что он сильно ревновал свою жену к другим мужчинам." Я человек ревнивый, имею печальный опыт с первой женой, — сказал депутат. — На почве ревности психовал, и злоба копилась".

По словам знакомых семьи, Азат старше Елена на 18 лет, и, видимо, ей не хватало каких-то эмоций и внимания. "У него как отдушина охота и рыбалка были, а ей, наверно, хотелось каких-то флюидов", — сказала одна из знакомых.

Сейчас Зарипов находится в СИЗО. Хотя его адвокаты настаивали на домашнем аресте, так как он очень болен (имеет диабет, стенокардию и хроническую сердечную недостаточность) и находится в изоляторе не может.