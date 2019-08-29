Зеленский выступит перед Радой IX созыва

Депутаты Верховной рады Украины нового IX созыва сегодня приняли присягу на верность государству. По сложившейся традиции ее текст зачитал старейший депутат — 78-летний Юлий Иоффе, представляющий "Оппозиционную платформу — За жизнь". После присяги хор исполнил в Раде "Молитва за Украину", передает ТАСС.

На торжественном заседании также присутствовали президент страны Владимир Зеленский, глава правительства Владимир Гройсман и министры, а также представители ПАСЕ, Европейского парламента и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Во второй половине дня в Раде начнется первая сессия нового созыва. В ходе заседания Зеленский обратится к народным избранникам с внеочередным посланием о положении дел в стране. Также депутаты изберут нового спикера и его заместителей, сформируют фракции и группы.

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