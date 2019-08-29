"Зенит" отправит Ригони в "Сампдорию"

Полузащитник петербургского "Зенита" Эмилиано Ригони в текущее трансферное окно может перебраться в итальянскую "Сампдорию". Представители клубов уже обсудили детали сделки и договорились о заключении арендного соглашения.

Срок аренды пока остается неизвестным, однако известно, что у "Сампдории", предположительно, будет приоритетное право выкупа трансфера игрока по окончании аренды, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Tuttomercatoweb. Оно станет обязательным, если Ригони проведет определенное количество матчей за генуэзцев.

Напомним, что Ригони был куплен "Зенитом" в 2017 году у аргентинского клуба "Индпендьенте" за девять миллионов евро. За время выступлений в клубе из Санкт-Петербурга хавбек сыграл 45 матчей, забил девять мячей и сделал восемь голевых передач.