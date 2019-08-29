ФСБ задержала рецидивиста, готовившего теракт в Кабардино-Балкарии

В ФСБ России сообщили о задержании подозреваемого в подготовке террористических актов в отношении госструктур на территории Кабардино-Балкарии.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, во время отработки оперативной информации в лесном массиве, около населенных пунктов Черная речка и Алтуд Урванского района КБР найден тайник с двумя готовыми к применению самодельными взрывными устройствами (СВУ) большой мощности.

Совместно с сотрудниками полиции установлен причастный к изготовлению обнаруженных СВУ и закладке тайника. Им оказался ранее судимый за преступления террористической направленности местный житель.

Его задержали на территории населенного пункта Нарткала. Задержанный уже дал признательные показания о подготовке терактов на территории правоохранительных органов и госструктур. Взрывные устройства были обезврежены на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт" УК РФ.