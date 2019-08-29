Велоспорт. Испанец Мадрасо победил на пятом этапе "Вуэльты"

На испанских дорогах продолжается одна из престижнейших шоссейных веломногодневок сезона – "Вуэльта Испании". Накануне состоялся пятый этап гонки, который завершился победой испанского велогонщика Анхеля Мадрасо из команды Burgos-BH.

Дистанцию протяженностью 170,7 километров испанец преодолел за 4 часа 58 минут 31 секунду. Следом за ним финишную черту пересек голландец Йетсе Бол, являющийся партнером Мадрасо по Burgos-BH. Замкнул тройку лучших еще один испанец Хосе Эррада из Cofidis.

Лучшим среди российских велогонщиков стал Павел Кочетков из Katyusha Alpecin. Он финишировал с 71-м результатом. Сергей Чернецкий из Caja Rural – Seguros RGA завершл гонку на 121-м месте, а Вячеслав Кузнецов из Katyusha Alpecin – на 141-м.

По итогам пяти этапов обладателем желтой майки лидера является колумбиец Мигель Анхель Лопес Морено из команды Astana Pro Team. Его результат 18 часов 55 минут 21 секунда. Вторая строчка – у словенца Приможа Роглича из Team Jumbo – Visma. Он отстает от лидера на 14 секунд. Третье место – за колумбийцем Наиро Кинтаной (Movistar) с отставанием в 23 секунды.

Чернецкий в общем зачете "Вуэльты" занимает 71-е место, Кочетков – 87-е, а Кузнецов – 116-е.