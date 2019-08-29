Гигантскую краснокнижную калугу поймали в Амурской области

В Амурской области рыбаки поймали огромную калугу — краснокнижную рыбу из семейства осетровых. На берег ее удалось доставить только с помощью экскаватора, что и вызвало массу вопросов у природоохранной прокуратуры. Ценный во всех отношениях улов сняли на видео.

О точном месте, где были сделаны эти кадры, остается только догадываться, предположительно, это Мазановский район.

"Такую рыбу можно ловить только на заводы — для воспроизводства потомства. На видео мы видим вопиющий случай браконьерства. Очевидно, добыта ценная половозрелая особь. А если это самка и у нее икра? Нанесен серьезный ущерб природе", — рассказал "Амурской правде" сотрудник Норского заповедника Роман Подолько.

Калуги живут до 50-60 лет, достигая при этом почти шести метров в длину. Половой зрелости эти пресноводные гиганты, занесенные в Международную Красную книгу, достигают в 14-15 лет. Выращенную на заводах рыбу, прежде чем отпустить в реки, чипируют.

На записи слышно, как браконьеры прикидывают вес пойманной и еще живой рыбы, но расходятся в своих оценках: один говорит о 150 килограммах, второй — о 300.

"Судя по видео, особь весит около полутоны. Это редчайший улов. Калугу подобных размеров если и вылавливали в Приамурье, только до 90-х, когда в нашем регионе еще был разрешен промысловый лов этой рыбы", — отметил ихтиолог.

Браконьерам, поисками которых теперь занимается прокуратура, грозит серьезный штраф.