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Арктика – территория открытий 17 минут назад

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29 августа 201912:28

Андрей Чибис: важно, чтобы Арктика не стала территорией вахтовиков

28 августа в администрации Мурманской области прошло выездное заседание дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) "Стратегическая сессия — Арктика 2035". Представители федеральной и региональной властей, а также общественных организаций и бизнеса обсудили Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности до 2035 года, которую в настоящее время разрабатывает Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Стратегическая сессия стала первой из серии подобных мероприятий, которые пройдут во всех регионах АЗРФ. Участники также познакомились с интерактивной цифровой платформой www.arctic2035.ru, разработанной ПОРА. С ее помощью любой житель области может отправить свои предложения для включения в Стратегию развития Арктики.

"Новая Стратегия развития Арктики будет отличаться наличием регионального компонента — у каждого субъекта федерации появится свой раздел в тексте документа. Именно поэтому мы инициировали обсуждение Стратегии в арктических регионах. Благодарю Проектный офис развития Арктики за организацию этой дискуссии, а также запуск цифровой платформы. Обещаю, что полученные предложения будут рассмотрены и максимально учтены", — сказал Александр Крутиков, заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики, который принял участие в мероприятии по видеосвязи.

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис отметил, что Мурманск — самый крупный в мире город за полярным кругом — неслучайно первой площадкой для дискуссии. Он подчеркнул, что регион стоит на пороге мощного рывка развития: до 2035 года планируется двукратное увеличение пропускной способности мурманского транспортного узла, огромным потенциалом обладают шельфовые проекты, другой важной составляющей должен стать туризм.

"При этом главная ценность — наш человеческий капитал. Важно, чтобы Арктика не стала только территорией вахтовиков. Мы должны приложить максимальные усилия для повышения качества жизни людей — от создания комфортной городской среды, строительства социальной инфраструктуры до формирования конкурентоспособных условий развития малого и среднего бизнеса", — подчеркнул Чибис.

"Администрация Мурманской области ведет последовательную работу с законодательными и исполнительными органами государственной власти по решению проблем региона, а также в целях развития Арктики в целом. Вместе с тем есть давние системные проблемы: мазутозависимость региона, недозагрузка рыбоперерабатывающих предприятий и целый ряд других вопросов. Решать системные вопросы мы предлагаем в парадигме устойчивого развития", — сказал генеральный директор Проектного офиса развития Арктики Борис Тарасов, который выступил модератором стратегической сессии.

В ходе дискуссии представители власти, общественности и бизнеса выдвинули целый ряд предложений для внесения в Стратегию. Это необходимость повышения конкурентоспособности арктического малого и среднего бизнеса, корректировка полярных льгот в рамках пенсионной реформы, налоговые стимулы для новых и существующих предприятий, возвращение полярных выплат для молодых специалистов, поддержка культуры и традиционного образа жизни коренных народов. Отдельно была затронута тема развития туризма как новой точки роста экономики Мурманской области. Однако важно решить вопрос с накопленным экологическим ущербом, который мешает развитию этой отрасли.

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