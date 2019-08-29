Генпрокурор Украины написал заявление об уходе

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подал сегодня президенту Украины Владимиру Зеленскому прошение об отставке.

"Прошу уволить меня с должности генерального прокурора по собственному желанию", — указал он в документе, сообщает "Интерфакс".

Ранее Луценко заявлял, что подаст в отставку, когда к работе приступит новоизбранная Верховная рада. Сегодня депутаты IX созыва собрались на первое заседание и торжественно приняли присягу.

Генпрокурор назначается на должность и увольняется президентом Украины с согласия парламента. В июне президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления об увольнении Луценко. Сообщалось, что этот пост может занять заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка.