Россиян вскоре будут лечить IT-медики и архитекторы человеческого тела

В ближайшее время в России может появиться новая специальность — IT-менеджер здоровья, пишет News.ru.

Как сообщила заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Татьяна Семенова, таких специалистов будут выпускать в медицинских вузах.

По словам Семеновой, IT-менеджер здоровья — это врач, который с помощью программного обеспечения различных гаджетов будет моделировать лечение человека и отслеживать состояние его здоровья.

Подобная специальность уже вошла в "Атлас новых профессий", составленный Агентством стратегических инициатив и Московской школой управления "Сколково". Там она называется IT-медик (специалист, который создаёт медицинские базы данных и управляет ими).

Кроме того, главный внештатный специалист — пластический хирург Минздрава РФ и Департамента здравоохранения города Москвы Наталья Мантурова на круглом столе, посвященном новым стандартам пластической хирургии, рассказала о скором появлении специальности "дизайнер-архитектор человеческого тела". Этих специалистов также будут выпускать медицинские вузы.