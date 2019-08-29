Будет или нет школьная линейка? Вести.Ru провели опрос

Родители столичных школьников в преддверии Дня знаний были взбудоражены информацией о том, что торжественных линеек в этом году якобы не будет. Вместо этого детям предложили поучаствовать в общегородской линейке, которая пройдет на ВДНХ 1 сентября в рамках форума "Город образования".

Новость была воспринята неоднозначно и вызвала обсуждение в соцсетях. Многие сожалели о том, что учебный год начнется сразу с уроков и что их дети не услышат первого звонка. Кто-то заявлял, что нужно сохранить торжество хотя бы для первоклашек и 11-классников. Правда, некоторые радовались, так как, по их мнению, линейки — это старомодная и ненужная традиция, и они их с детства терпеть не могут.

Вести.Ru провели опрос на своих страницах в социальных сетях. Пользователям задавали вопрос "Будет ли у вас школьная линейка?". В соцсети "ВКонтакте" 37,7 процента опрошенных сообщили, что линейка пройдет по плану, у 16 процентов ее отменили. Но больше всего – 41,4 процента – вообще не в курсе проблемы.

Среди пользователей "Одноклассников" праздничная линейка будет у 66 процентов. Почти такой же результат в Facebook – у 62 процентов проголосовавших учебный год начнется с линейки, у 38 процентов ее отменили.