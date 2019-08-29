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29 августа 201912:58

"Рома" договорилась с "МанЮнайтед" об аренде Смоллинга

EPA

Итальянская "Рома" согласовала с английским "Манчестер Юнайтед" переход защитника манкунианцев Криса Смоллинга. Срок арендного соглашения футболиста с римским клубом составит один сезон. Стоимость сделки – три миллиона евро.

Примечательно, что в подписанном сторонами договоре у "Ромы" отсутствует опция окончательного выкупа Смоллинга, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на итальянского журналиста Фабрицио Романо. Сам англичанин дал согласие на смену клуба.

За "Манчестер Юнайтед" Смоллинг выступал на протяжении предыдущих девяти лет. В составе "красных дьяволов" он провел 323 матча, отметившись в них 18 забитыми голами. В "МЮ" он дважды брал титул чемпиона Англии, трижды выигрывал Суперкубок страны, а также по разу побеждал в Лиге Европы, Кубке Англии и Кубке футбольной лиги.

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