В катафалке с двумя гробами нашли 300 килограммов марихуаны

Около 300 килограммов марихуаны стоимостью 7,5 миллиона долларов обнаружили колумбийские полицейские в катафалке, который остановили близ Памплоны, сообщает La Vanguardia. Свой "улов" стражи порядка сняли на видео.

Следовавшую из Кукуты, что на границе с Венесуэлой, машину остановили на КПП для стандартного досмотра. И остались бы правоохранители с носом, кабы не чрезмерно нервный водитель — он невпопад отвечал на вопросы и все время оглядывался по сторонам. Такое поведение насторожило служителей закона, и они решили потревожить покой усопших. Однако таковых в катафалке не обнаружилось — оба гробы были набиты пакетами с марихуаной.

Всего на белый свет извлекли 514 упаковок, чей суммарный вес составил немногим более 300 килограммов. Водителя уже отправили под стражу, сейчас полицейские ищут владельца и получателя груза.

Колумбия в свое время считалась одним из основных поставщиков каннабиса на международный рынок, но потом местные наркобароны переключились на выращивание коки, поскольку кокаин приносит куда большую прибыль, нежели конопля.