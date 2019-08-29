Россия поможет Приднестровью избавиться от боеприпасов армии Лебедя

Сергей Шойгу предложил властям Приднестровья провести ревизию на бывших складах боеприпасов 14-й армии и по итогам проверки ликвидировать их. Об этом заявил глава Республики Вадим Красносельский, сообщает агентство "Интерфакс".

Президент особо отметил, что уничтожении боеприпасов — это внутреннее дело России и Приднестровья: две страны сами решат проблему. При этом нельзя забывать об экологической и технологической безопасности, подвел итог Красносельский.

Напомним, в приднестровском селе Колбасна находятся склады боеприпасов, оставшиеся от 14-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии. Той самой, которой командовал генерал-лейтенант Александр Лебедь.

Подразделение было создано в 1956 году. В 1995 году армию расформировали, а из ее остатков собрали Оперативную группу российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова. Именно военнослужащие ОГРВ сейчас занимаются охраной складов. Под данным из открытых источников, там лежат десятки тысяч тонн снарядов.