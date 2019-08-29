Ихтиандр рассказал, как его пыталась украсть гречанка

Владимир Коренев начал сниматься в фильме "Человек-амфибия" никому неизвестным молодым актером. А когда фильм вышел на экраны, он неожиданно для себя стал всесоюзной звездой и мечтой миллионов девушек. Весь подъезд, где он жил, был исписан признаниями в стиле "Я люблю тебя и буду ждать всю жизнь".

Детство актера прошло у моря, в Севастополе. Его папа был контр-адмиралом, который прошел всю войну. Однажды Володю, которому тогда было около пяти лет, попытались украсть. Сам он этого не помнит, ему рассказала мама. Бездетная гречанка дала ему большую конфету и увела на корабль (по распоряжению Сталина всех местных греков отправляли в Грецию). Отец поднял скандал, ребенка нашли на судне, которое должно было вот-вот отплыть.



Позже семья перебралась в Таллин. В школе он посещал театральный кружок, где вместе с ним занимались будущие актеры Игорь Ясулович и Виталий Коняев. В кружок его привела одноклассница Лариса Лужина, которая сказала ему, что у них не хватает мальчиков. Сейчас актер признается, что если бы не драмкружок, то он скорее всего пошел бы по стопам отца и стал морским офицером.

После школы Коренев поступил в ГИТИС, где он познакомился со своей будущей женой Алефтиной Константиновой. По его словам, "она была этакой тургеневской барышней".

"Предложение мне сделала Алефтина. Она правильно сообразила, что меня надо женить", — говорит он.

Начало семейной жизни было непростым. Молодые супруги жили в декорационном сарайчике Московского драматического театра имени Станиславского. Коренев вспоминает, что работал очень много, так как зарплата в театре была маленькая, а ему нужно было содержать жену и маленькую дочь.

Алефтина говорит, что безумно ревновала Владимира в первое время, ведь за ним бегали толпы поклонниц: "Только повернусь, а его уже увела за собой какая-нибудь Светка. Мне снились кошмары".

Они вместе уже больше 60 лет. По словам Коренева, ранний брак спас от многих глупостей. А еще народный артист признается, что за свою долгую жизнь он понял, что любовь – это вечный страх потерять ту, без которой он даже не может представить себе свою судьбу.

Какую роль в жизни актера сыграла Лариса Лужина? Как снималась легендарная картина? Какое ЧП произошло на съемках? Читал ли он письма от поклонниц? Что сразу после выхода на экраны фильма "Человек-амфибия" Коренев целый месяц делал в Иваново? И что рассказала о жизни с ним его жена? Ответы – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".