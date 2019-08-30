Год Нисанов и Зарах Илиев создают музей горских евреев

Российские бизнесмены, владельцы ГК "Киевская площадь", Год Семёнович Нисанов и Зарах Бинсионович Илиев создают первый в мире музей горских евреев в Азербайджане.

Первый в мире музей горских евреев готовится к открытию в Азербайджане в поселении Красная Слобода Губинского района. Идеологами и инвесторами культурологического проекта выступили московские девелоперы, владельцы группы компаний "Киевская площадь" Год Нисанов и Зарах Илиев, а также благотворительный фонд СТМЭГИ. Меценаты – сами уроженцы Красной Слободы и, несмотря на то, что давно живут и работают в России, о своей малой родине не забывают и оказывают поселению всестороннюю помощь.

Путь к истокам

Идея создать музей, в котором будут собраны предметы быта, национальная одежда, книги, где будут храниться история и традиции горской общины, возникла несколько лет назад. В 2017 году приступили к ее воплощению. Символично, что зданием музея выбрана одна из семи сохранившихся в поселке синагог – Кархогская, служившая в советские времена продуктовым складом. Инвесторы приняли решение, что главным экспонатом должно стать само здание синагоги, восстановленное по первоначальным эскизам.

По словам представителей исполнительной власти Красной Слободы, отмечавших "огромную поддержку" на этапе реставрационных работ со стороны Года Нисанова и Зараха Илиева, при реконструкции использовались те же материалы, из которых синагога возводилась еще в конце XIX – начале XX века. Помимо внешнего вида, по которому современники могут судить, как первоначально выглядели местные синагоги, были сохранены крыша, купол и расположение всех окон. Здание представляет по форме квадрат с высотой помещений свыше пяти метров. Для расположения как можно большего количества экспонатов внутри устроены два яруса. Кроме выставочных залов, в подвальном помещении обустроены конференц-зал, библиотека и запасники.

За наполняемость музея отвечает фонд СТМЭГИ, крупнейшая в мире организация, объединяющая горских евреев. Фонд еще на этапе разработки проекта обратился к диаспорам и общинам с призывом помочь в поиске старинных предметов. Также фонд взял на себя художественное оформление музея.

Среди первых уникальных экспонатов здесь появился талес XIX века. Это молитвенное покрывало, образ которого использован в создании флага Израиля. Талесы использовались и как свадебные балдахины. Еще один предмет, привлекающий к себе внимание – конный экипаж того же времени. Кроме того, в музее представлено большое количество различных книг и документов, таких например, как ктуба – ритуальный брачный договор. Многие старинные издания представлены на исчезающем джуури, смеси фарси с заимствованиями из семитского и тюркского языков. Год Нисанов и Зарах Илиев надеются, что собранные в одном месте книги помогут дальнейшему сохранению языка и изучению уникального диалекта, на котором говорят горские евреи.

Особой гордостью экспозиции обещает стать "порезанная книга" — копия экземпляра Торы, с которым связана легенда о чудесном спасении горских евреев Красной Слободы. По преданию, священная книга приняла на себя удар клинка мусульманского военачальника и тем самым уберегла от смерти державшего ее местного раввина. Военный ужаснулся собственному поступку и, опасаясь возмездия Всевышнего, оставил евреев в неприкосновенности жить на этой земле. Оригинал "порезанной книги" хранится в одной из частных коллекций, именно он примет участие в церемонии открытия музея, которая, как обещают Нисанов и Илиев, уже не за горами. Меценаты надеются, что их детище станет одной из популярных достопримечательностей Красной Слободы.

Образец взаимопонимания

Красная Слобода – само по себе уникальное место, привлекающее туристов. До 1926 года поселок в 168 километрах от Баку назывался Еврейской Слободой. До сих пор он является единственным на постсоветском пространстве местом компактного проживания горских евреев. При этом в Азербайджане таких национальных общин еще две – ашкенази и грузинские евреи, но самая многочисленная – именно в Губинском районе. Многие эксперты отмечают, что только евреи Азербайджана сумели сохранить свою идентичность, никогда не знали гонений, не проходили через погромы и антисемитизм. Национальное большинство этого государства всегда подчеркивало свой мультикультурализм и толерантность – не зря столицу страны, Баку, называют "интернациональным городом".

Побывавший в конце прошлого года в Красной Слободе драматург и брат премьер-министра Израиля Идо Нетаньяху особо отметил, как бережно в стране относятся к сохранению древнейших традиций. "Очень ценю внимание и заботливое отношение руководства Азербайджана к еврейской общине, что может быть образцом диалога и взаимопонимания в мире", — сказал Нетаньяху, посетив местные синагоги и строящийся Годом Нисановым и Зарахом Илиевым музей. Именно синагоги некогда составляли архитектурную основу поселения: из 13 до наших времен в разном состоянии сохранилось только 7, но в Красной Слободе надеются когда-нибудь восстановить их все.

Еще одна гордость поселка – это его жители. Горские евреи здесь веками жили в дружбе и согласии. Однако распад СССР в начале 90-х и армяно-азербайджанский конфликт заставил большую часть из 15 тысяч горских евреев покинуть Красную Слободу. Но и это не помешало сохранению уникальной истории и традиции народа, населяющего эту местность, по разным оценкам, начиная с VII века до н. э. – I века н.э.

В частности, здесь до сих пор говорят на джуури, языке первых на Кавказе переселенцев из Персии – потомков пленников ассирийского царя Синаххериба, угнанных из Иудеи в VII веке до н. э. Причем уроженцы Красной Слободы прекрасно знают и азербайджанский, и русский, но, приходя на кладбище почтить память родных и близких, разговаривают исключительно на джуури.

Составляющая успеха

Таинство единения с земляками не дает никому забыть о своих истоках. Судьба разбросала горских евреев по всему миру, но на все важные события они съезжаются в Красную Слободу.

С Россией связан бизнес и Года Нисанова и Зараха Илиева, владельцев таких знаковых столичных объектов, как Radisson Collection Hotel Moscow (бывшая гостиница "Украина"), ТЦ "Европейский", агрокластер "Фуд Сити", а также открытого в этом году фудмолла "Депо", признанного крупнейшим в Европе. Одной из составляющих своего успеха постоянные участники рейтинга крупнейших владельцев московской недвижимости журнала "Форбс" считают опору на горскую общину. В августе этого года они приезжали в Красную Слободу, чтобы вместе со своими земляками отметить 9 Ава, день, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы, ставший символом трагедии еврейского народа.

Года Нисанова и Зараха Илиева в Красной Слободе чтут и всегда ждут домой. Вспоминают, как еще отец Нисанова, Семен Давыдович, много помогал родному поселку и его жителям. Несмотря на высокое общественное положение – занимал пост директора Губинского консервного завода, сыновей своих воспитал в скромности, уважении к труду и почитании традиций. Отсюда – неразрывная связь бизнесменов с малой родиной. Вместе они приезжают в Красную Слободу, вместе идут на кладбище почтить память родных.

Вместе помогают землякам и всему Азербайджану. Так, Год Нисанов восстановил предприятие, которым руководил его отец, где сегодня трудоустроены сотни его односельчан. Несколько лет назад меценат указом главы Азербайджана Ильхама Алиева был награжден орденом "За службу Отечеству" 3-й степени, ранее его заслуги перед страной были отмечены медалью "Терегги" ("Прогресс"). Нисанов и Илиев восстановили в Красной Слободе синагогу, создали религиозный колледж – ешиву – и центр изучения Торы – бейт мидраш. Музей горских евреев – станет еще одним объектом, благодаря которому связь поколений и времен никогда не ослабнет.