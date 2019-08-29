Скафандр без гульфика: гагаринская традиция мочиться на колесо уходит в прошлое

Гагаринская традиция мочиться на колесо автобуса перед стартом может исчезнуть. В новых спасательных скафандрах "Сокол-М" отсутствует ширинка. Как пояснил глава Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков, в техническом задании ничего про гульфик или ширинку сказано не было. Соответственно, возможность справлять малую нужду не предусмотрена, пишет агентство РИА Новости.

Кроме того, Поздняков напомнил, что облачение в скафандр – это целая процедура: специалисты помогают космонавтам одеваться, тщательно проверяют, все ли правильно застегнуто, тестируют костюмы на утечки воздуха. Однако потом участники экспедиции садятся в автобус, "останавливаются под горой и происходит история, известная со времен Гагарина", — пожаловался глава НПП "Звезда".

Напомним, традицию справлять малую нужду на колесо автобуса ввел еще первый в мире космонавт Юрий Гагарин. Ходят слухи, что этот странный ритуал соблюдают даже некоторые женщины. Они заранее наливают мочу в баночку.

Что интересно, у скафандров нынешней модификации "Соколо-КВ2" шнуровка на гульфике есть.