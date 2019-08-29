"Зенит" арендовал футболиста "Ахмата"

Cанкт-петербургский "Зенит" взял в аренду полузащитника молодежной команды "Ахмат" Владимира Хубулова. Футболист будет выступать за "сине-бело-голубых" на протяжении нынешнего сезона в российской премьер-лиги. Об этом сообщает Twitter-аккаунт "Ахмата".

Сумма сделки между клубами не разглашается. Отметим, что за молодежную команду грозненского клуба Хубулов в прошлом сезоне сыграл 23 матча, став автором четырех голов. Также в его активе пять матчей за "молодежку" нынешнего сезона. За основной состав "Ахмата" полузащитник не играл.