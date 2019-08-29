Гимнастки Аверины включены в сборную России на чемпионат мира

Дина и Арина Аверины были названы в числе спортсменок, которые представят сборную России по художественной гимнастике на предстоящем чемпионате мира в Баку. Окончательный состав России был оглашен на официальном сайте Международной федерации гимнастики.

Помимо сестер Авериных в заявку российской команды была также включена Александра Солдатова – три россиянки будут выступать в индивидуальном многоборье. В групповых же соревнованиях Россия будет представлена Анастасией Максимовой, Анжеликой Стубайло, Верой Бирюковой, Анастасией Шишмаковой и Марией Толкачевой.

Чемпионат мира по художественной гимнастике состоится с 16 по 22 сентября.