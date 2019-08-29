Mercedes продлил Боттаса на один год

Немецкая команда "Формулы-1" Mercedes объявила о подписании нового контракта с финским пилотом Валттери Боттасом. Новый контракт команды с 30-летним гонщиком рассчитан до завершения 2020 года. Следующий сезон станет для него четвертым в Mercedes.

"Я очень счастлив! Горжусь тем, что буду являться частью этой команды уже четвертый сезон, — делится финн своими впечатлениями, слова которого приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу Mercedes. – Я благодарен каждому члену команды за доверие и веру в меня".

"Мои выступления с каждым годом становятся все лучше и лучше. Моя главная цель – стать чемпионом мира в "Формуле-1" и следующий сезон будет наиболее подходящим временем для этого".

Напомним, что до Mercedes Боттас выступал за Williams, а всего его карьера в "Ф1" насчитывает уже семь сезонов. За время выступлений в чемпионате он одерживал пять побед на этапах "Формулы-1" и все – в составе команды из Германии.

После 12 этапов нынешнего сезона Боттас со 188 очками располагается на второй строчке личного зачета. Он уступает лишь своему коллеге команде британцу Льюису Хэмилтону (250).