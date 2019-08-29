Зеленский сменил премьера, генпрокурора и главу СБУ

На должность премьера в Раду президент Украины Владимир Зеленский внес кандидатуру Алексея Гончарука. Поскольку у "Слуги народа" в парламенте большинство, то именно Гончарук стопроцентно и станет главой украинского правительства. При этом Верховная рада будет голосовать кандидатуру нового премьера и весь кабмин пакетом за одно голосование.

Исключение – только два министра, которых вносит президент Украины, добавил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук. Также Зеленский внес в Раду представление об увольнении генпрокурора Украины Юрия Луценко и главы СБУ Василия Грицака, сообщает РИА Новости. Новым генпрокурором шестой президент Незалежной предлагает сделать замглавы президентского офиса Руслана Рябошапку, а на должность главы Службы безопасности Украины назначить нынешнего зампреда СБУ Ивана Баканова. Зеленский хотел бы видеть в своем правительстве Илона Маска, но не все в мире пока ему подвластно.

На первом заседании Рады 29 августа выступит сам президент. Зеленский выступит с посланием к парламентариям о положении стараны, а затем предоставит депутатам возможность выбрать спикера, его заместителей, а также сформировать фракции и депутатские группы.

Будущий украинский премьер-министр Алексей Гончарук родился 7 июля 1984 года. Он получил квалификацию магистра права после учебы в Институте права имени князя Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом. Был советником украинского вице-премьера Степана Кубива. Замглавы офиса президента Украины Гончарук был назначен 25 июня 2019 года.

Внеочередные выборы на Украине в Раду прошли 21 июля 2019 года. Партия Зеленского одержала безоговорочную победу: "Слуга народа" набрала 43,16% голосов избирателей. Серебро на выборах взяла "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко. Эта партия получила чуть больше 13% голосов. Бронзу получила партия Юлиии Тимошенко. "Батькивщина" ("Отечество") получила 8,18%. В украинский парламент прошли еще две партии: это "Европейская солидарность" пятого президента Петра Порошенко, которая немного уступила партии Тимошенко, а также в парламент прошла партия музыканта Святослава Вакарчука. Проект "Голос" набрал 5,82% бюллетеней избирателей.