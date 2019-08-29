Путин поговорил с Меркель о нормандской четверке

Президент России Владимир Путин в четверг провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Путин проинформировал Меркель о ситуации в Сирии, в том числе о шагах по нейтрализации террористической угрозы в зоне деэскалации "Идлиб", передает телеканал "Россия 24".

Лидеры двух стран согласились с важностью скорейшего формирования и запуска работы Конституционного комитета. В ходе разговора затронули также ситуацию в Ливии и плана действий по иранской ядерной программе. Обсудили также ситуацию на Украине. Российский лидер заявил о важности серьезной подготовки саммита "нормандской четверки" для выхода на позитивные результаты.