Уникальная операция: хирурги Морозовской больницы реконструировали сердечный клапан

В Морозовской больнице впервые провели уникальную операцию. Хирурги создали юной пациентке сердечный клапан из ее же тканей. Искусственные клапаны из пластика служат лишь несколько лет, потом их приходится менять. Однако девочке, благодаря мастерству врачей, повторное хирургическое вмешательство уже не потребуется.

Между собой врачи называют Майю героем — 11 лет девочка жила с редкой патологией сердца, а потом ей стало хуже.

"Сердцебиение, тахикардия, и ребенок умер — была смерть клиническая. Это был критический, страшный момент. Сейчас все хорошо. Спасибо врачам", — говорит Татьяна Морозова, мать Майи Морозовой.

Аномалия Эбштейна — диагноз который поставили Майе. Ее сердце не могло работать полноценно. Единственным спасением была замена клапана. Врачи предлагали ставить искусственный, но хирурги Морозовской больницы решили оперировать по методике бразильского кардиохирурга — путем реконструкции.

"Когда ставишь ребенку искусственный протез, то он перестает работать через 5-6 лет. Преимущества этой операции именно в том, что создали клапан из собственных створок. Поэтому дальнейший рост и развитие будет проходить также, как если бы это был собственный клапан. Собственные ткани, поэтому они будут и дальше расти с организмом", — объясняет Михаил Абрамян, руководитель кардиохирургической службы Морозовской детской городской клинической больницы.

Шесть часов команда хирургов по кусочкам сшивала новый клапан. Помогали коллеги из Санкт-Петербурга. Операция прошла успешно.

"Сердечно-сосудистая система сейчас максимально близка к состоянию здорового человека. Минимально будет жалоб в дальнейшем у ребенка. Есть какие-то остаточные явления, которые бывают после операции на сердце, но это стоит просто наблюдать", — рассказывает Юрий Кочарян, лечащий врач Майи Морозовой.

Таких как Майя — единицы. Эту операцию в Морозовской больнице провели впервые. После положенного периода реабилитации юная пациентка сможет отправиться домой и вести нормальную жизнь без всяких ограничений.