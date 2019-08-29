В новом трейлере "Ангелов Чарли" всех актеров заменили на Михаила Ефремова

Российский актер Михаил Ефремов исполнил роли всех шпионок в популярном зарубежном фильме "Ангелы Чарли". Только произошло это неожиданно для самого артиста. Соответствующий трейлер появился на YouTube.

Пользователь Andrew Chaushesku опубликовал пародийное видео, в котором применяется методика синтеза изображения человека Deepfake. Видеоролик представляет собой трейлер, в котором лица всех главных героинь заменены лицом Михаила Ефремова. Российский актер демонстрируется в различных женских образах, взламывает двери, знакомится со шпионскими штучками, танцует на вечеринке.

Михаил Ефремов прокомментировал данный видеоролик. По его словам, это "прикольная нелепица". Также артист отметил, что не понимает, к чему это. "Сделано вроде хорошо", — отметил Ефремов.

Как сообщает "360", российский актер признался, что не смотрел оригинальную версию "Ангелов Чарли", как и трейлер к продолжению. По словам Ефремова, он не киноман. "Вы не туда попали. Не тот фильм, не тот герой".

Ранее сообщалось, что мошенники обманывают россиян при помощи технологии Deepfake. Например, они создают образы якобы знаменитостей, от лица которых вымогают деньги, обещают ценные призы. Также подобная технология зачастую используется для создания реалистичных порнографических роликов.