Медведев переименовал родовое село Кадырова

Дмитрий Медведев поставил подпись под распоряжением о переименовании родового села главы Чечни из Центороя в Ахмат-Юрт. С просьбой о переименовании села в честь отца нынешнего главы Чечни выступили местные жители. Распоряжение правительства о смене названия размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Ахмат Кадыров погиб при взрыве бомбы на стадионе в Грозном 9 мая 2004 года, напоминает "Интерфакс". Ответственность за взрыв взял на себя террорист Шамиль Басаев.

Село Центорой было основано в 1850 году. Оно не впервые переименовывается, отметили в Росреестре. С 1944 по 1958 года село было заселено выходцами из Дагестана и называлось Красноармейским. По-чеченски село и вовсе называлось Хоси-Юрт в честь основателя поселения Хосы Умаханова.

Население села Центорой в 2019 году приближается к 9 тысячам человек.