Экс-чемпион UFC нокаутирован неизвестным на Гавайях

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Би-Джей Пенн угодил в скандал в одном из ночных клубов Гонолулу. Боец смешанного стиля во время отдыха со своими друзьями начал конфликтовать с одним из посетителей клуба.

В результате конфликта между мужчинами завязалась потасовка. Это произошло еще в здании – внутри стрип-клуба Пенн смог повалить оппонента и несколько раз ударить его локтем, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на TMZ. Но на этом они не остановились и вышли на улицу, где уже Пенн получил два удара по лицу, в результате которых был отправлен в нокаут.

Прибывшая на место происшествия полиция не обнаружила Пенна, который к тому времени уже отошел от нокаута и покинул место инцидента.