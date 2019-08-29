Спикером Рады избран Дмитрий Разумков

Спикером парламента Украины нового созыва избран глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Как передает РИА Новости, за данное решение 29 августа проголосовали 382 депутата Верховной рады при необходимом минимуме в 226 голосов​​​.

В ходе внеочередных парламентских выборов 21 июля "Слуга народа" получил 254 мандата в новой Раде, что позволяет одной партии – впервые в истории Украины — создать однопартийное большинство, которому нет необходимости создавать коалиции с другими фракциями.

Такой расклад сил позволяет партии президента Владимира Зеленского самостоятельно формировать состав кабинета министров и проводить те или иные законопроекты.

Руководитель Украины предложил Верховной раде утвердить на должность премьер-министра Алексея Гончарука вместо Владимира Гройсмана, генпрокурором — Руслана Рябошапку вместо Юрия Луценко, главой СБУ Ивана Баканова вместо Василия Грицака.