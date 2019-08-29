Подросток изувечил родителей на глазах туристов, а затем прыгнул со скалы

На испанском острове Тенерифе 15-летний подросток порезал родителей на глазах туристов. После этого он спрыгнул в ущелье, глубина которого составляет 50 футов (около 15 метров).

Трагический инцидент произошел неподалеку от побережья Коста-Адехе. Мальчик выжил, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Родители подростка получили травмы, с которыми их также госпитализировали в разные местные больницы.

По предварительным данным, причиной поступка мальчика стало его нестабильное психологическое состояние. Подросток находится в больнице, но его контролируют агенты Национальной полиции, сообщает Daily Mail.

Ранее вопиющий случай произошел в Ульяновской области. 16-летний подросток жестоко расправился со своей семьей. Его жертвами стали родные брат и сестра, мать, бабушка и дедушка.