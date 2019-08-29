В Судаке легковушка рухнула с обрыва на пляжную палатку

Легковая машина сорвалась со склона и рухнула на пляж в окрестностях Судака, приземлившись на палатку массажиста. Очевидец снял на видео последствия ДТП.

Авария произошла около 11 часов утра 29 августа на мысе Меганом. Владелец Opel Astra оставил ее на стоянке, но забыл поставить на ручник. Машина скатилась по склону, сорвалась с 15-метрового обрыва и рухнула на палатку массажиста, чудом не задев никого из людей.

Помощь медиков потребовалась впечатлительной девушке, которая, осматривая место происшествия, так распереживалась, что едва не потеряла сознание.