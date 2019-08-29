Российские инженеры нашли способ разогнать вертолет до 600 километров в час

Главный конструктор "Камова" Сергей Михеев нашел способ увеличить скорость вертолета вдвое – до 600 километров в час. Это техническое решение запатентовано, добавил он в интервью агентству ТАСС.

Михеев также напомнил, что в США уже существуют прототипы сверхскоростных вертолетов. В качестве примера он привел совместный проект компаний Boeing и Sikorsky. Но его предельная скорость не превысит 550 километров в час.

Ранее на авиасалоне МАКС-2019 директор по инновациям холдинга "Вертолеты России" Андрей Шибитов рассказал о разработке принципиально нового вертолета. Летательный аппарат будет построен с применением аддитивных технологий, современных композитных материалов, а также на него установят передовые втулки несущего винта и лопасти с современными профилями.

Сейчас идет этап формирования проекта. При его создании будут учтены весь опыт и наработки, накопленные конструкторскими бюро "Камова" и "Миля", добавил Шибитов.



Стоит отметить, что предельная скорость вертолетов, построенных по традиционным схемам, не превышает 300 километров в час.