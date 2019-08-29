"Динамо" арендует шведского полузащитника Хильемарка

Московское "Динамо" арендует у "Дженоа" шведского полузащитника Оскара Хильемарка. Срок аренды 27-летнего футболиста составит один год.

Оскар Хильемарк приедет в Москву в четверг и пройдет медобследование. После этого будет подписано арендное соглашение. Динамовцы заплатят 500 тысяч евро за "прокат" шведского полузащитника, сообщает ТАСС.

Хильемарк выступает за "Дженоа" с 2017 года. Ранее он играл за "Эльфсборг", голландский ПСВ, итальянский "Палермо" и греческий "Панатинаикос". На счету Оскара 27 матчей в сборной Швеции, в которых он забил 2 мяча.