В Петербурге зебры возле школ станут заметнее

В Петербурге к 1 сентября возле школ появятся индикаторы на солнечных батареях. Сегодня установили почти сорок дорожных сигнальных индикаторов. Глава города Александр Беглов распорядился оборудовать у школ все нерегулируемые перекрестки с пешеходными переходами. Адреса переходов выбирали исходя из обращений ГИБДД.

Как сообщает ГТРК "Санкт-Петербург", оборудование должно привлекать внимание водителей к зебре за 800 метров. Предыдущие модели имели в три раза меньшие показатели. Кроме того, благодаря увеличенной батарее прибор работает шесть суток без света. А еще оборудование полностью автономно имеет зимний режим специально для Петербурга.

Стоит отметить, что по данным ГИБДД, мерцающие дорожные индикаторы существенно сократили аварийность, а на некоторых перекрестках полностью ее ликвидировали.