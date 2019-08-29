Эмерик Ляпорт вернулся в сборную Франции

Чемпион мира сборная Франции проведет два отборочных матча чемпионата Европы. Французы сыграют 7 сентября со сборной Албании, а через три дня — с командой Андорры.

Впервые с 2017 года в команду вызван защитник "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт. Готовится к дебюту в составе сборной Франции полузащитник "Лилля" Жонатан Иконе. Не сможет помочь чемпионам мира нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе.

Полностью состав сборной Франции выглядит следующим образом: Вратари: Альфонс Ареоля ("Пари Сен-Жермен"), Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Майк Меньян ("Лилль"); Защитники: Лео Дюбуа ("Лион"), Бенжамен Павар, Люка Эрнандес ("Бавария"), Эмерик Лапорт ("Манчестер Сити"), Клеман Лангле ("Барселона"), Рафаэль Варан ("Реал"), Курт Зума ("Челси"), Люка Динь ("Эвертон"); Полузащитники: Блез Матюиди ("Ювентус"), Стивен Нзонзи ("Галатасарай"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Мусса Сиссоко ("Тоттенхэм"), Корантен Толиссо, Кингсли Коман ("Бавария"), Набиль Фекир ("Бетис"), Тома Лемар ("Атлетико"), Жонатан Иконе ("Лилль"); Нападающие: Виссам Бен-Йеддер ("Монако"), Оливье Жиру ("Челси"), Антуан Гризманн ("Барселона").