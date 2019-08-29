Новейшая гиперзвуковая ракета будет сдана в срок

Испытания российской противокорабельной гиперзвуковой ракеты "Циркон" идут интенсивно. Новейшее оружие будет передано заказчикам в срок, заявил глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

Также он добавил, пишет ТАСС, что сейчас тестируют именно противокорабельную версию ракеты. Как только все проверки будут окончены, тогда можно говорить о начале создания модификации "Циркона", способной наносить удары по наземным целям.

Напомним, впервые о новейшей ракете "Циркон" рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию. Российский лидер уточнил, что скорость этого боеприпаса составляет 9 Махов, а дальность полета – тысяча километров. Устанавливать "Цирконы" планируют на надводные боевые корабли и подлодки.