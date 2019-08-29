Трампу не дают пересмотреть объём военной помощи Киеву

Глава Белого дома уже удостоился волны критики от своих политических противников при том, что размер самой помощи Киеву вряд ли сократится.

Суть трамповских распоряжений в области сокращения помощи иностранным государствам заключается в том, что выделяемые средства должны быть “помощью” самим Соединённым Штатам.

Как сообщает издание Politico, Дональд Трамп попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть программу финансирования, известную как “Инициатива содействия безопасности в Украине”, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах США.

На эти цели в бюджете 2019 года заложено было 250 миллионов долларов.

Шкуру невыделенных пока средств давно поделили как лоббисты военно-промышленного комплекса в Вашингтоне, так и потенциальные выгодоприобретатели в Киеве.

А потому скандальные нападки на президента не заставили себя долго ждать. Тем более, что приём уже отработан до автоматизма.

Военная помощь в состав которой входит как поставка вооружений на 50 миллионов долларов, так и расходы на переобучение солдат, оборудование и разведывательную деятельность, воспринимается исключительно, как сдерживающий Россию фактор.

Любые попытки воспрепятствовать выделению бюджетных средств сразу оборачиваются для Трампа обвинением в пособничестве Москве.

Однако, тот факт, что в команду, которая будет инспектировать целесообразность трат входят такие антироссийски настроенные политики, как министр обороны Марк Эспер и советник по национальной безопасности Джон Болтон, даёт основание полагать, что о сокращении расходов говорить преждевременно.

Кроме того, не стоит забывать, что документ, позволяющий поставлять на Украину вооружений летального характера был подписан никем иным, как нынешним президентом США. Так что, миротворческим порывом его нынешнюю инициативу точно считать не следует.

Однако, Конгресс встревожен. Срок остаётся не большой. Финансовый год заканчивается в конце сентября и времени на освоение бюджетных средств совсем мало.

“У нас есть серьезные опасения по поводу замораживания важных ассигнований, и мы в срочном порядке спрашиваем администрацию о том, почему они задерживают эти ресурсы”, — заявил представитель комитета по ассигнованиям Палаты представителей Эван Холландер.

Инициатива на украинском направлении не единственная попытка Трампа сократить внешнеполитические расходы. На минувшей неделе из-за резкого несогласия законодателей, провалилась идея сокращения на 4 миллиарда порядка десяти программ по выделению средств “международные операции по поддержанию мира” в разных частях планеты.

Попытка Белого дома заморозить или переориентировать на свои нужды, такие как ограничения в миграционной сфере, средства растрачиваемые на зарубежные проекты силовых ведомств, наталкиваются на сопротивление не только демократов, но и республиканцев.

Так что говорить о перспективах снижения милитаризации Украины за счёт бюджета США пока рано.