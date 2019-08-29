Сезон громких премьер: главные сериалы осени на телеканале "Россия 1"

Опубликован трейлер, в котором представлены главные сериалы "России" в наступающем новом сезоне.



Этой осенью выбор у телезрителей канала "Россия 1" необычайно богат: разнообразие жанров по-настоящему интригует. От грандиозной экранизации — до захватывающего детективного расследования, от масштабной исторической саги — до иронической медицинской драмы. Но главной темой в любом жанре всегда остается любовь. Любовь вдохновляет наших героев на подвиги и безумства, риск и смелые решения.

Каждый сериал в эфире телеканала "Россия" – событие: долгожданные продолжения блокбастеров и премьеры, которых ждет вся страна. Мощная драматургия, масштабная постановка, блестящий кастинг! Ждать уже недолго. Новый телесезон на канале "Россия" начинается!

"Екатерина. Самозванцы"

Один из самых красивых и захватывающих "костюмных" фильмов о судьбе Екатерины Великой (Марина Александрова). Долгожданный третий сезон масштабной саги расскажет о столкновении молодой императрицы с заговорщиками. Зрители вновь вернутся к началу ее царствования, когда восстание Емельяна Пугачева потрясло Россию, а княжна Тараканова объявила себя законной наследницей трона. Нежная любящая Екатерина покажет свою силу, жесткость и решимость. Режиссер — Дмитрий Иосифов, в ролях — Марина Александрова, Павел Табаков, Владимир Яглыч, Сергей Колтаков, Артем Алексеев, Игорь Скляр.



Телеканал "Россия" традиционно славится высококлассными экранизациями и переводит на язык кино самые яркие, самые актуальные произведения русской литературы – и классической, и современной. И на этот раз в списке премьер – сразу две грандиозные экранизации двух знаковых романов: "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхиной и "Обитель" Захара Прилепина.

"Зулейха открывает глаза"

Масштабная экранизация одноименного романа-бестселлера Гузель Яхиной. В главной роли – Чулпан Хаматова. Это история сильной духом маленькой женщины, которая сумела выжить и сохранить любовь к жизни. Она смогла пройти через все испытания сурового времени, научилась прощать – себя, своих друзей и врагов. Миллионы людей по всей стране с волнением ждут экранизацию романа. Режиссер — Егор Анашкин, в ролях — Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Роман Мадянов, Евгений Морозов, Роза Хайруллина, Юлия Пересильд, Александр Баширов.



"Обитель"

Глубокий, впечатляющий, эмоциональный взгляд на события, которые происходят с главным героем Артемом (Евгений Ткачук) в Соловецком лагере в 20-е годы прошлого века. Противостояние всесильному начальнику лагеря Эйхманису (Сергей Безруков) – так же опасно, как и дружба с ним. Всю жизнь заключенного Артема меняет любовь к Галине (Александра Ребенок) – женщине, увести которую у начальника лагеря, равноценно смертному приговору. Герою предстоит узнать подлинную цену свободы и справедливости. Режиссер — Александр Велединский, в ролях - Евгений Ткачук, Сергей Безруков, Александра Ребенок, Виктор Добронравов.



Сериалы-бестселлеры, ставшие фирменным знаком телеканала "Россия", остаются на гребне популярности много лет!

"Доктор Рихтер"

Третий сезон медицинского сериала о победах и поражениях циничного и артистичного, гениального и язвительного доктора Рихтера (Алексей Серебряков). В отделении клиники, которой руководит доктор Никольская (Анна Михалкова), слово Рихтера – закон, но молодые врачи готовы составить ему конкуренцию. Все они как будто ждут момента, чтобы крикнуть: "Акела промахнулся!". Но доктор Рихтер ведет бой не с конкурентами, а с болезнями, и он снова и снова доказывает, что "Рихтер круче всех-всех-всех". В каждой серии расследуется одно "дело о болезни". Кроме постоянного состава врачей, в каждой серии в роли больных и их родственников появляются новые звезды российского кино. Режиссер — Александр Прошкин, в ролях - Алексей Серебряков, Анна Михалкова, Виктор Хаев, Полина Чернышова, Дмитрий Ендальцев, Павел Чинарев, а также Екатерина Вилкова, Александр Яценко, Александр Робак.

Детективный жанр всегда вызывает особый интерес у зрителей. И на этот раз на канале "Россия" – адреналиновые и азартные премьеры, от которых зритель не сможет оторваться.

"Преступление"

Второй сезон динамичного, стремительного детективного сериала "Преступление" происходит в обстановке поисков опасного преступника. Весь город в ужасе от убийства юной девушки, а следовательница Саша Москвина (Дарья Мороз) должна закрыть последнее дело, уволиться и наконец уехать. В предыдущем сезоне ей это не удалось. Новый коллега Андрей Чистяков (Павел Прилучный) явно против ее отъезда, но главное для обоих сыщиков – найти убийцу и избавить горожан от страха. Режиссер — Саша Кириенко, в ролях — Дарья Мороз, Павел Прилучный, Мария Миронова, Виталий Кищенко, Людмила Артемьева, Андрей Смоляков, Валерия Шкирандо, Андрей Чернышов, Игорь Костолевский, Владимир Юматов, Алёна Хмельницкая.

"Холодные берега"

Жесткий и драматичный сюжет детектива не даст зрителям расслабиться ни на секунду. Следователь Анна Новинская (Екатерина Вилкова) должна найти пропавшую дочку миллионера. Марк (Кирилл Сафонов) – муж исчезнувшей женщины – помогает Анне в расследовании. Но все могут оказаться не тем, кем кажутся... Режиссер — Сергей Комаров, в ролях — Кирилл Сафонов, Екатерина Вилкова, Александр Горбатов, Анастасия Микульчина, Сергей Пускепалис.